Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2020

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