(Матвеева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матвеева) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Матвеев Семен

Мать: Матвеева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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