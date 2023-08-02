Ефремова (Попова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.12.1882
Дата смерти30.10.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1882
Рождение ребёнка
25.03.1921
Дочь: Красильникова (Ефремова) Надежда Захаровна
Отец ребёнка: Ефремов Захар Игнатьевич
Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
30.10.1959
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область