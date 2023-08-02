Ефремова (Попова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Попова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Тамбовка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.12.1882

Дата смерти

30.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1882

Отец: Попов Иван Спиридонович

Мать: Попова (Спицына) Устинья Федотовна

Тамбовка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1921

Дочь: Красильникова (Ефремова) Надежда Захаровна

Отец ребёнка: Ефремов Захар Игнатьевич

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
30.10.1959
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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