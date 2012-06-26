Роман Максим Анатолиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роман Максим Анатолиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2012

Отец: Роман Анатолий Станиславович

Мать: Безкоровайна Богданна Владимировна

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