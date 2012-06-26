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Роман Максим Анатолиевич
Роман Максим Анатолиевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.06.2012
Пол
Мужской
Отец
Роман Анатолий Станиславович
1975 г.р.
Мать
Безкоровайна Богданна Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2012
Отец:
Роман Анатолий Станиславович
Мать:
Безкоровайна Богданна Владимировна
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