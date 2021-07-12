Касымов Фарид
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1951
Дата смерти12.07.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1979
Дочь: Касымова-Лукьянова (Касымова) Зуля
Мать ребёнка: Касымова (Хисамова) Альфия
Рождение ребёнка
03.12.1980
Дочь: Хайрудинова (Касымова) Ильмира
Мать ребёнка: Касымова (Хисамова) Альфия
Рождение ребёнка
27.03.1984
Сын: Касымов Ринат
Мать ребёнка: Касымова (Хисамова) Альфия
Смерть
12.07.2021
Причина смерти: Болезнь