Касымов Фарид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касымов Фарид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1951

Дата смерти

12.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1979

Дочь: Касымова-Лукьянова (Касымова) Зуля

Мать ребёнка: Касымова (Хисамова) Альфия

Рождение ребёнка
03.12.1980

Дочь: Хайрудинова (Касымова) Ильмира

Мать ребёнка: Касымова (Хисамова) Альфия

Рождение ребёнка
27.03.1984

Сын: Касымов Ринат

Мать ребёнка: Касымова (Хисамова) Альфия

Смерть
12.07.2021
Причина смерти: Болезнь

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