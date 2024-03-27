Сибирякова Мушфика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибирякова Мушфика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиряков Хамзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиряков Хамзя

Смерть
Неизвестно
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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