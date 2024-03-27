Сибирякова Мушфика
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сибиряков Хамзя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сибиряков Хамзя
Смерть
Неизвестно
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область