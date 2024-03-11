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Arutyun

Место рождения

Kars, Kars, Turkey

Дата рождения

1903

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Около 1928 г.р.
Около 1930 г.р.
1932 г.р.

Добавил:

GG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Azoyan Iasagul \\Yasaghul\\

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Զբաղվել է ֆուտբոլով, հանդես է եկել Գյումրու ակումբներից մեկում: Լուսանկարը պահպանվել է նաև խորհրդային տարիների հայկական ֆուտբոլային միությունում:
Бракосочетание
1922

Жена: Heriknaz

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Azoyan Emma

Мать ребёнка: Heriknaz

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Azoyan Margarita Margo

Мать ребёнка: Heriknaz

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Azoyan Gohar

Мать ребёнка: Heriknaz

Смерть
1957

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