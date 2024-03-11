Arutyun
Место рожденияKars, Kars, Turkey
Дата рождения1903
Дата смерти1957
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Azoyan Iasagul \\Yasaghul\\
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Զբաղվել է ֆուտբոլով, հանդես է եկել Գյումրու ակումբներից մեկում: Լուսանկարը պահպանվել է նաև խորհրդային տարիների հայկական ֆուտբոլային միությունում:
Бракосочетание
1922
Жена: Heriknaz
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Azoyan Emma
Мать ребёнка: Heriknaz
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Azoyan Margarita Margo
Мать ребёнка: Heriknaz
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Azoyan Gohar
Мать ребёнка: Heriknaz
Смерть
1957