Молчанова Эмилия Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молчанов Никита Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Энгвер Адольф Людвигович
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Энгвер Адольф Людвигович
Смерть
Неизвестно