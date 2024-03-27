Митина (Прохорова) Василиса Григорьевна
Место рожденияр.п.Тума, Рязанской обл.
Дата рождения1899
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Митин Николай Сергеевич
р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Митин Николай Сергеевич
р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Некрасова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Митин Николай Сергеевич
р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мильнер Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Митин Николай Сергеевич
р.п.Тума, Рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967
р.п.Тума, Рязанской обл.