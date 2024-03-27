Митина (Прохорова) Василиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина (Прохорова) Василиса Григорьевна

Место рождения

р.п.Тума, Рязанской обл.

Дата рождения

1899

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Митин Николай Сергеевич

р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Митин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Митин Николай Сергеевич

р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Некрасова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Митин Николай Сергеевич

р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мильнер Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Митин Николай Сергеевич

р.п.Тума, Рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митин Николай Сергеевич

Смерть
1967
р.п.Тума, Рязанской обл.
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