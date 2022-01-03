Хутиева-Малиева Валентина Хурумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХутиева-Малиева Валентина Хурумовна

Хутиева-Малиева Валентина Хурумовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хутиева Залина Маратовна

Отец ребёнка: Хутиев Марат Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хутиев Маир Маратович

Отец ребёнка: Хутиев Марат Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хутиев Арсен Маратович

Отец ребёнка: Хутиев Марат Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хутиева-Акоева Марина Маратовна

Отец ребёнка: Хутиев Марат Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хутиев Марат Петрович

Смерть
03.01.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close