Хутиева-Малиева Валентина Хурумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.01.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хутиева Залина Маратовна
Отец ребёнка: Хутиев Марат Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хутиев Марат Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хутиев Марат Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хутиева-Акоева Марина Маратовна
Отец ребёнка: Хутиев Марат Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.2022