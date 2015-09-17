Малынин Сергей Юрьевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1967
Дата смерти17.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1967
Отец: Малынин Юрий Васильевич
Мать: Малынина Нина Ивановна
Бракосочетание
01.02.1991
Жена: Малынина Ирина Павловна
Рождение ребёнка
22.11.1992
Сын: Малынин Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Малынина Ирина Павловна
Рождение ребёнка
05.01.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малынина Ирина Павловна
Смерть
17.09.2015