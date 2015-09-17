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Малынин Сергей Юрьевич

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Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

26.07.1967

Дата смерти

17.09.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1967

Отец: Малынин Юрий Васильевич

Мать: Малынина Нина Ивановна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Бракосочетание
01.02.1991

Жена: Малынина Ирина Павловна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.11.1992

Сын: Малынин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Малынина Ирина Павловна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малынина Ирина Павловна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
17.09.2015
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
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