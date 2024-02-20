Weidmann Анатолий
Место рожденияКазахстан, Кокчетавская обл, с. Чкалово
Дата рождения12.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1979
Отец: Weidmann Виктор
Мать: Weidmann (Sauer) Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нелли
Развод
Неизвестно
Жена: (Кнауб) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Кнауб) Ирина
Рождение ребёнка
01.02.2003
Дочь: (Вейдман) Мишель
Мать ребёнка: (Кнауб) Ирина