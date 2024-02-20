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Weidmann Анатолий

Место рождения

Казахстан, Кокчетавская обл, с. Чкалово

Дата рождения

12.03.1979

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1979

Отец: Weidmann Виктор

Мать: Weidmann (Sauer) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нелли

Развод
Неизвестно

Жена: (Кнауб) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кнауб) Ирина

Рождение ребёнка
01.02.2003

Дочь: (Вейдман) Мишель

Мать ребёнка: (Кнауб) Ирина

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