Гребенкина Марфа Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенкина Марфа Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1900

Сын: Гребенкин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Гребенкин Михаил Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Гребенкин Михаил Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенкин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Гребенкин Михаил Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Гребенкин Михаил Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасия Михайловна

Отец ребёнка: Гребенкин Михаил Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чагаева Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Гребенкин Михаил Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенкин Илья Михайлович

Отец ребёнка: Гребенкин Михаил Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенкин Илья Михайлович

Отец ребёнка: Гребенкин Михаил Акимович

Смерть
Неизвестно
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