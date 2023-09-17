Гребенкина Марфа Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1900
Сын: Гребенкин Павел Михайлович
Отец ребёнка: Гребенкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Гребенкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенкин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Гребенкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Гребенкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасия Михайловна
Отец ребёнка: Гребенкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чагаева Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Гребенкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенкин Илья Михайлович
Отец ребёнка: Гребенкин Михаил Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенкин Илья Михайлович
Отец ребёнка: Гребенкин Михаил Акимович
Смерть
Неизвестно