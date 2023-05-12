Дынина Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.2009
Сын: Стратиевский Авиэль Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.2011
Сын: Стратиевский Рони Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.2012
Сын: Стратиевский Галь Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности