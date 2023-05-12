Дынина Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дынина Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.2009

Сын: Стратиевский Авиэль Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.2011

Сын: Стратиевский Рони Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.2012

Сын: Стратиевский Галь Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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