Расолько Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРасолько Пелагея

Расолько Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1902

Дата смерти

05.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рассолько) Анна

Отец ребёнка: Расолько Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рассолько) Татьяна

Отец ребёнка: Расолько Иван

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Рассолько) Татьяна

Отец ребёнка: Расолько Иван

Рождение ребёнка
26.03.1926

Дочь: Попов (Рассолько) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Расолько Иван

Смерть
05.12.1972

Мы используем куки для улучшения работы сайта.