Расолько Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1902
Дата смерти05.12.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рассолько) Анна
Отец ребёнка: Расолько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рассолько) Татьяна
Отец ребёнка: Расолько Иван
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Рассолько) Татьяна
Отец ребёнка: Расолько Иван
Рождение ребёнка
26.03.1926
Дочь: Попов (Рассолько) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Расолько Иван
Смерть
05.12.1972