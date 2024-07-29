Храпкова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Отец ребёнка: Храпков Савелий Ильич
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Храпков Савелий Ильич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Храпкова) Степанида Савельевна
Отец ребёнка: Храпков Савелий Ильич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Храпков Григорий Савельевич
Отец ребёнка: Храпков Савелий Ильич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Храпкова) Авдотья Савельевна
Отец ребёнка: Храпков Савелий Ильич
Смерть
Неизвестно