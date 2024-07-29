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Храпкова Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храпков Савелий Ильич

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Храпков Иван Савельевич

Отец ребёнка: Храпков Савелий Ильич

Черкасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Храпков Егор Савельевич

Отец ребёнка: Храпков Савелий Ильич

Черкасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Храпкова) Степанида Савельевна

Отец ребёнка: Храпков Савелий Ильич

Черкасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Храпков Григорий Савельевич

Отец ребёнка: Храпков Савелий Ильич

Черкасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Храпкова) Авдотья Савельевна

Отец ребёнка: Храпков Савелий Ильич

Черкасово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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