Спирина Аграфена Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Спирин Кондратий Иванович
Отец ребёнка: Спирин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Спирина) Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Спирин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Спирина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Спирин Иван Дмитриевич
Смерть
До 1850