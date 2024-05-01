Спирина Аграфена Федотовна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСпирина Аграфена Федотовна

Спирина Аграфена Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Спирин Кондратий Иванович

Отец ребёнка: Спирин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Спирина) Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Спирин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Спирина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Спирин Иван Дмитриевич

Смерть
До 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.