Романова (Воробьева) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Воробьева) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1915

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1915

Отец: Воробьев Василий Алексеевич

Мать: Воробьева (Урываева) Мария Глебовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Федор Илларионович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Федор Илларионович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Федор Илларионович

Смерть
1985

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