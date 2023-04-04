Романова (Воробьева) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1915
Дата смерти1985
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Федор Илларионович
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Федор Илларионович
Смерть
1985