Богданов Фёдор Тимофеевич 20.04.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданов Фёдор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1877

Отец: Богданов Тимофей Максимович

Мать: Богданова Мария Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова (Быкова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
22.07.1897

Сын: Богданов Ермолай Фёдорович

Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна

Каргопольский уезд, деревня Завандышская
Рождение ребёнка
07.08.1898

Дочь: Богданова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна

Каргопольский уезд, деревня Завандышская
Рождение ребёнка
11.07.1899

Сын: Богданов Иоанн Фёдорович

Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна

Каргопольский уезд, деревня Завандышская
Рождение ребёнка
24.05.1900

Сын: Богданов Никита Фёдорович

Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна

Каргопольский уезд, деревня Завандышская
Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Богданов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна

Каргопольский уезд, деревня Завандышская
Рождение ребёнка
01.08.1905

Сын: Богданов Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна

Завандощье
Рождение ребёнка
20.03.1907

Дочь: Богданова Лариса Фёдоровна

Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна

Каргопольский уезд, деревня Завандышская
Рождение ребёнка
28.07.1909

Сын: Богданов Тимофей Фёдорович

Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна

Каргопольский уезд, деревня Завандышская
Рождение ребёнка
12.10.1912

Сын: Богданов Вениамин Фёдорович

Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна

Каргопольский уезд, деревня Завандышье
Рождение ребёнка
03.01.1915

Дочь: Богданова Аполлинария Фёдоровна

Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна

Каргопольский уезд, деревня Завандышье
Рождение ребёнка
02.05.1917

Сын: Богданов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно

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