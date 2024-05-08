Богданов Фёдор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Богданов Ермолай Фёдорович
Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна
Дочь: Богданова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна
Сын: Богданов Никита Фёдорович
Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна
Сын: Богданов Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна
Сын: Богданов Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна
Дочь: Богданова Лариса Фёдоровна
Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна
Сын: Богданов Тимофей Фёдорович
Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна
Сын: Богданов Вениамин Фёдорович
Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна
Дочь: Богданова Аполлинария Фёдоровна
Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Богданова (Быкова) Александра Николаевна