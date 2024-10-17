Евдакия Дмитриева
Место рождения
Дата рождения17.02.1836
Дата смерти26.02.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1836
Отец: Дмитрий Иовлев
Мать: Параскева Макеева
Крещение
17.02.1836
восприемники: тойже волости, тойже деревни кретьянин Гавриил Иовлев и крестьянина Алекея Иовлева жена Васса Сергеева
Смерть
26.02.1836
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно