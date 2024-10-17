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Евдакия Дмитриева

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.02.1836

Дата смерти

26.02.1836

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
17.02.1836

Отец: Дмитрий Иовлев

Мать: Параскева Макеева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
17.02.1836
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: тойже волости, тойже деревни кретьянин Гавриил Иовлев и крестьянина Алекея Иовлева жена Васса Сергеева
Смерть
26.02.1836
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

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