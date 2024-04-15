Зенков Афанасий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенков Афанасий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Зенков Емельян Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Зенков Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Зенков Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Зенков Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 10.10.1852
Караси, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Место жительства
До 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкова Анна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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