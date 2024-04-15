Зенков Афанасий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Зенков Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
1803
Рождение ребёнка
1811
Рождение ребёнка
1813
Место жительства
С 10.10.1852
Караси, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенкова Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно