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Головушкин Яков Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

21.01.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Головушкин Григорий Иванов

Мать: Головушкина Евгения Сергеева

Рождение ребёнка
1868

Сын: Головушкин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Головушкина Клавдия Евграфовна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Косичкина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Головушкина Клавдия Евграфовна

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.07.1877

Сын: Головушкин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Головушкина Клавдия Евграфовна

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.09.1879

Дочь: Белозерова Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Головушкина Клавдия Евграфовна

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.12.1885

Дочь: Романова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Головушкина Клавдия Евграфовна

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головушкина Клавдия Евграфовна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
21.01.1914
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