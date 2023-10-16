Головушкин Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти21.01.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
1868
Сын: Головушкин Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Головушкина Клавдия Евграфовна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Косичкина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Головушкина Клавдия Евграфовна
Рождение ребёнка
30.07.1877
Сын: Головушкин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Головушкина Клавдия Евграфовна
Рождение ребёнка
14.09.1879
Дочь: Белозерова Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Головушкина Клавдия Евграфовна
Рождение ребёнка
18.12.1885
Дочь: Романова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Головушкина Клавдия Евграфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.01.1914