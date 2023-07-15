Ольга Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Даниловна

Ольга Даниловна

Место рождения

Заложья, Руднянская волость, Оршанский уезд

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Заложья, Руднянская волость, Оршанский уезд
Бракосочетание
25.01.1898 ст.

Муж: Прокофий Васильевич

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 25.01.1898 Заложья, Руднянской вол. крестьянин Прокофий Васильевич 20,5 Заложья, Руднянской вол. крестьянка Ольга Даниловна 21 по жениху Заложья, Руднянской вол. крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.