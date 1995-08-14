Жукова Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1995
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
26.03.2015
Дочь: Жукова Виктория Данииловна
Отец ребёнка: Жуков Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.09.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Даниил Дмитриевич