Жукова Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1995

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1971 г.р.

Муж

Не указан

Дети

2015 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1995

Отец: Илющенко Владимир Павлович

Мать: Илющенко Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
26.03.2015

Дочь: Жукова Виктория Данииловна

Отец ребёнка: Жуков Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Даниил Дмитриевич

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