Paraskeva Ivanintytär
Место рожденияSyskyjärvi, Impilahti, Finland
Дата рожденияОколо 1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1843
Отец ребёнка: Markov Марков Kuisma Markinpoika Кузьма Марков
Рождение ребёнка
11.03.1845
Отец ребёнка: Markov Марков Kuisma Markinpoika Кузьма Марков
Рождение ребёнка
11.11.1847
Сын: Markov Jaakko Jakov Kosmin Kuismanpoika
Отец ребёнка: Markov Марков Kuisma Markinpoika Кузьма Марков
Рождение ребёнка
03.04.1851
Рождение ребёнка
13.03.1854
Отец ребёнка: Markov Марков Kuisma Markinpoika Кузьма Марков
Рождение ребёнка
04.08.1855