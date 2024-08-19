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Paraskeva Ivanintytär

Место рождения

Syskyjärvi, Impilahti, Finland

Дата рождения

Около 1814

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Markov Марков Kuisma Markinpoika Кузьма Марков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Markova) Matrona Kosmina Kosmantytar

Отец ребёнка: Markov Марков Kuisma Markinpoika Кузьма Марков

Рождение ребёнка
24.06.1843

Сын: Markov Ivan Kuismanpoika

Отец ребёнка: Markov Марков Kuisma Markinpoika Кузьма Марков

Рождение ребёнка
11.03.1845

Сын: Markov Aleksei Kosmin

Отец ребёнка: Markov Марков Kuisma Markinpoika Кузьма Марков

Рождение ребёнка
11.11.1847

Сын: Markov Jaakko Jakov Kosmin Kuismanpoika

Отец ребёнка: Markov Марков Kuisma Markinpoika Кузьма Марков

Рождение ребёнка
03.04.1851

Сын: Markov Georgi Kosmin Kosmanpoika

Отец ребёнка: Markov Марков Kuisma Markinpoika Кузьма Марков

Рождение ребёнка
13.03.1854

Сын: Markov Aleksei Kosmin

Отец ребёнка: Markov Марков Kuisma Markinpoika Кузьма Марков

Рождение ребёнка
04.08.1855

Дочь: (Markova) Jevdokia Kosmina Kosmantytar

Отец ребёнка: Markov Марков Kuisma Markinpoika Кузьма Марков

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