Галицын Игорь Владимирович 18.08.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Галицын Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галицын Даниил Игоревич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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