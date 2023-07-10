Биливитя Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биливитя Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпенко Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Биливитя Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Унанян Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Биливитя Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Биливитя Сергей Викторович

Мать ребёнка: Биливитя Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биливитя Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
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