Биливитя Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпенко Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Биливитя Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Унанян Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Биливитя Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Биливитя Сергей Викторович
Мать ребёнка: Биливитя Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Биливитя Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно