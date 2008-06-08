Виноградов Игорь Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.03.1962
Дата смерти08.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1962
Рождение ребёнка
15.01.1982
Сын: Виноградов Андрей Игоревич
Мать ребёнка: Виноградова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
22.09.2004
Сын: Виноградов Михаил Игоревич
Мать ребёнка: Виноградова Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Тульский политехнический институт по специальности "Двигатели летательных аппаратов"
Смерть
08.06.2008