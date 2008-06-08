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Виноградов Игорь Владимирович

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Место рождения

Дубна, Дубна, Московская область

Дата рождения

07.03.1962

Дата смерти

08.06.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1962

Отец: Виноградов Владимир Николаевич

Мать: Виноградова Эра Павловна

Дубна, Дубна, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1982

Сын: Виноградов Андрей Игоревич

Мать ребёнка: Виноградова Елена Владимировна

Дубна, Дубна, Московская область
Рождение ребёнка
22.09.2004

Сын: Виноградов Михаил Игоревич

Мать ребёнка: Виноградова Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Елена Владимировна

Образование
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Тульский политехнический институт по специальности "Двигатели летательных аппаратов"
Смерть
08.06.2008
Дубна, Дубна, Московская область
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