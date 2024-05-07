Миштугин Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миштугин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Миштугина (Чернова) Екатерина Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миштугин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Миштугина (Чернова) Екатерина Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щетинкина (Миштугина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Миштугина (Чернова) Екатерина Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева (Миштугина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Миштугина (Чернова) Екатерина Илларионовна
Рождение ребёнка
06.06.1967
Дочь: Жогина (Миштугина) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Миштугина (Чернова) Екатерина Илларионовна
Сакаево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно