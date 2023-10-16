Вьялкина (Шилова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина (Шилова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1912

Сын: Вьялкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Яковлевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Вьялкин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Яковлевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.05.1926

Сын: Вьялкин Егор Николаевич

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Яковлевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Николай Яковлевич

Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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