Вьялкина (Шилова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1912
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Вьялкин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
06.05.1926
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно