Старикова (Свечникова) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свечников Михаил Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стариков Иван Амосович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пименова (Старикова) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Стариков Иван Амосович
Смерть
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область