Старикова (Свечникова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова (Свечникова) Валентина Михайловна

Место рождения

Пятаково, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свечников Михаил Андреевич

Мать: не указана

Пятаково, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стариков Иван Амосович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пименова (Старикова) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Стариков Иван Амосович

Смерть
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область

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