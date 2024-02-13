Бужилов Георгий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бужилов Георгий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Камило Дмитрий Бужилов

Мать: Кирана Цоева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бужилов Зиновий Георгиевич

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулинская Кирана Георгиевна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бужилов Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Смерть
1916
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