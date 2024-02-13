Бужилов Георгий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Камило Дмитрий Бужилов
Мать: Кирана Цоева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бужилов Зиновий Георгиевич
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулинская Кирана Георгиевна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Смерть
1916