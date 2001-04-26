Мингазова (Минкина) Масхуда (Гафифа) Калимулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мингазова (Минкина) Масхуда (Гафифа) Калимулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1925

Дата смерти

26.04.2001

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
27.07.1925

Отец: Минкин Калимулла N1C1 Валиулла Улы

Мать: Хадичабану Мулла Габделкави Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мингазов Мансур Гирфанович

Рождение ребёнка
23.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мингазов Мансур Гирфанович

Рождение ребёнка
09.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мингазов Мансур Гирфанович

Рождение ребёнка
29.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мингазов Мансур Гирфанович

Смерть
26.04.2001
Причина смерти: liver desease
Похороны
Неизвестно

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