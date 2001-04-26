Мингазова (Минкина) Масхуда (Гафифа) Калимулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1925
Дата смерти26.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1955
Рождение ребёнка
09.09.1956
Рождение ребёнка
29.08.1959
Смерть
26.04.2001
Причина смерти: liver desease
Похороны
Неизвестно