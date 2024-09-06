(Запруднова) Рая Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Запруднов Иван
Мать: Запруднова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валентин
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно