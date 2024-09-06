(Запруднова) Рая Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Запруднова) Рая Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Запруднов Иван

Мать: Запруднова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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