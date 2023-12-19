Путинцева (Кнодель) Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубс (Путинцев) Максим Викторович
Отец ребёнка: Путинцев Виктор Евгеньевич
Рождение ребёнка
07.06.1977
Дочь: Фадеев (Путинцева) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Путинцев Виктор Евгеньевич