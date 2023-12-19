Путинцева (Кнодель) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путинцева (Кнодель) Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубс (Путинцев) Максим Викторович

Отец ребёнка: Путинцев Виктор Евгеньевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.06.1977

Дочь: Фадеев (Путинцева) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Путинцев Виктор Евгеньевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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