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Смыков Николай Авраамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смыков Авраам Егорович

Мать: Смыкова (Хомутинникова) Татьяна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1899

Дочь: Смыкова (Смыкова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Смыкова (Коблякова) Феврония (Елена?) Григорьевна

Рождение ребёнка
06.10.1901

Дочь: (Смыкова) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Смыкова (Коблякова) Феврония (Елена?) Григорьевна

Рождение ребёнка
11.10.1903

Дочь: (Смыкова) Марина Николаевна

Мать ребёнка: Смыкова (Коблякова) Феврония (Елена?) Григорьевна

Рождение ребёнка
04.12.1905

Сын: Смыков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Смыкова (Коблякова) Феврония (Елена?) Григорьевна

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