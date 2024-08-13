Смыков Николай Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1899
Рождение ребёнка
06.10.1901
Дочь: (Смыкова) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Смыкова (Коблякова) Феврония (Елена?) Григорьевна
Рождение ребёнка
11.10.1903
Дочь: (Смыкова) Марина Николаевна
Мать ребёнка: Смыкова (Коблякова) Феврония (Елена?) Григорьевна
Рождение ребёнка
04.12.1905
Сын: Смыков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Смыкова (Коблякова) Феврония (Елена?) Григорьевна