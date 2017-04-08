Герасимов Рудольф Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1938
Дата смерти08.04.2017
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1938
Отец: Герасимов Алексей
Рождение ребёнка
17.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тишковская Евгения Леонидовна
Рождение ребёнка
05.09.1986
Сын: Герасимов Павел Рудольфович
Мать ребёнка: Тишковская Евгения Леонидовна
Смерть
08.04.2017