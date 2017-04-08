Герасимов Рудольф Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Рудольф Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1938

Дата смерти

08.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1938

Отец: Герасимов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тишковская Евгения Леонидовна

Рождение ребёнка
05.09.1986

Сын: Герасимов Павел Рудольфович

Мать ребёнка: Тишковская Евгения Леонидовна

Смерть
08.04.2017
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