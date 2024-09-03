Бондарев Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарев Иван Григорьевич

Бондарев Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1908

Отец: Бондарев Григорий Иванович

Мать: Бондарева Евдокия Прокопьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева (Лазутчева) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова (Бондарева) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Бондарева (Лазутчева) Прасковья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева (Лазутчева) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева (Лазутчева) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева (Лазутчева) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева (Лазутчева) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева (Лазутчева) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
12.06.1932

Дочь: Зубенко (Бондарева) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бондарева (Лазутчева) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева (Лазутчева) Прасковья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.