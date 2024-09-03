Бондарев Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова (Бондарева) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Бондарева (Лазутчева) Прасковья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1932
Дочь: Зубенко (Бондарева) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бондарева (Лазутчева) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1946
Смерть
Неизвестно