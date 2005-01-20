Илюшенко Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлюшенко Николай Николаевич

Илюшенко Николай Николаевич

Место рождения

Верхняя Санарка, Пластовский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

30.04.1955

Дата смерти

20.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1955

Отец: Илюшенко Николай Михайлович

Мать: Илюшенко Татьяна

Верхняя Санарка, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.05.1980

Сын: Илюшенко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Илюшенко Тамара Ивановна

Восток, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.08.1982

Сын: Илюшенко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Илюшенко Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.1984

Сын: Илюшенко Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Илюшенко Тамара Ивановна

Смерть
20.01.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close