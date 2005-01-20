Илюшенко Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.04.1955
Дата смерти20.01.2005
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1955
Отец: Илюшенко Николай Михайлович
Мать: Илюшенко Татьяна
Рождение ребёнка
31.05.1980
Сын: Илюшенко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Илюшенко Тамара Ивановна
Восток, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.08.1982
Сын: Илюшенко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Илюшенко Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1984
Сын: Илюшенко Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Илюшенко Тамара Ивановна
Смерть
20.01.2005