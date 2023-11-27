Черкасова Авдотья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасова Авдотья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Черкасов Семен Иванович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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