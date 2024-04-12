Бондарев Даниил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Даниил Степанович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Бондарев Степан

Мать: Бондарева Ксения

Рождение ребёнка
1829

Сын: Бондарев Родион Данилович

Мать ребёнка: Бондарева Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бондарев Захар Данилович

Мать ребёнка: Бондарева Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Фекла Даниловна

Мать ребёнка: Бондарева Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Бондарев Федор Данилович

Мать ребёнка: Бондарева Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бондарев Михаил Данилович

Мать ребёнка: Бондарева Агриппина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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