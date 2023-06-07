Евдокия Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Леонтий Степанов
Мать: Домника Анисимова
Упоминание
1743
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское | 203-747-89
Смерть
Неизвестно