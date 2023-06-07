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Евдокия Леонтиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1695 г.р.

Мать

1703 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Леонтий Степанов

Мать: Домника Анисимова

Упоминание
1743
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское | 203-747-89
Смерть
Неизвестно
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