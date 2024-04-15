Шарапов Роман Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Шарапов Федор Тимофеевич
Мать: Шарапова Домна Яковлевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марфа Романовна
Мать ребёнка: Шарапова Настасья Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Романовна
Мать ребёнка: Шарапова Настасья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1853