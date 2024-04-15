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Шарапов Роман Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Шарапов Федор Тимофеевич

Мать: Шарапова Домна Яковлевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марфа Романовна

Мать ребёнка: Шарапова Настасья Васильевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Романовна

Мать ребёнка: Шарапова Настасья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапова Настасья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1853
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