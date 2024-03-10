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Арнольд (Кийкова) Валентина Ефимовна
Арнольд (Кийкова) Валентина Ефимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кийков Ефим Иванович
1906 г.р.
Мать
Кийкова Анна (Нюра)
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Кийков Ефим Иванович
Мать:
Кийкова Анна
Смерть
Неизвестно
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