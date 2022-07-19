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Фекла Михайловна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1755 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас Архипович

Рождение ребёнка
02.02.1785 ст.

Дочь: Шелепина Феодора Тарасовна

Отец ребёнка: Тарас Архипович

Починок, Рыбинский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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