Фекла Михайловна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарас Архипович
Рождение ребёнка
02.02.1785 ст.
Дочь: Шелепина Феодора Тарасовна
Отец ребёнка: Тарас Архипович
Починок, Рыбинский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно