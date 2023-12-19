Мухаметшин Айса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшин Айса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Яралин Мухаметша

Мать: не указана

Смерть
1836
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