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Мухаметшин Айса
Мухаметшин Айса
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
1836
Пол
Мужской
Отец
Яралин Мухаметша
1807 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ФЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Яралин Мухаметша
Мать: не указана
Смерть
1836
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