Шубина (Соснина) Анастасия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина (Соснина) Анастасия Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин Филипп Викторович

Рождение ребёнка
08.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шубин Филипп Викторович

Рождение ребёнка
27.06.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шубин Филипп Викторович

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