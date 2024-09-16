Шубина (Соснина) Анастасия Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шубин Филипп Викторович
Рождение ребёнка
27.06.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шубин Филипп Викторович