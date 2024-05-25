Исмагилов Маулет Исмагилович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исмагилова Зайнап
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1924
Сын: Исмагилов Вагиз Маулетович
Мать ребёнка: Исмагилова Зайнап
Рождение ребёнка
1927
Сын: Исмагилов Фаиз Маулетович
Мать ребёнка: Исмагилова Зайнап
Рождение ребёнка
1932
Сын: Исмагилов Рафис Маулетович
Мать ребёнка: Исмагилова Зайнап
Смерть
Неизвестно