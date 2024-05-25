Исмагилов Маулет Исмагилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсмагилов Маулет Исмагилович

Исмагилов Маулет Исмагилович

Место рождения

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Мухаммадиев Исмагил Мухаммадиевич

Мать: Исмагилова Бадар

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исмагилова Зайнап

Место жительства
Неизвестно
Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1924

Сын: Исмагилов Вагиз Маулетович

Мать ребёнка: Исмагилова Зайнап

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Сын: Исмагилов Фаиз Маулетович

Мать ребёнка: Исмагилова Зайнап

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Сын: Исмагилов Рафис Маулетович

Мать ребёнка: Исмагилова Зайнап

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.