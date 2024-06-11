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Семенов Михаил

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Фомин Семен

Мать: Семенова Акулина

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
05.05.1875 ст.

Жена: Агафаподова Ксения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Федор и Владимир Агафаподовы
Рождение ребёнка
21.11.1876 ст.

Дочь: Михайлова Екатерина

Мать ребёнка: Агафаподова Ксения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.11.1878 ст.

Дочь: Михайлова Анна

Мать ребёнка: Агафаподова Ксения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.06.1880 ст.

Сын: Михайлов Афанасий

Мать ребёнка: Агафаподова Ксения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.11.1881 ст.

Дочь: Михайлова Варвара

Мать ребёнка: Агафаподова Ксения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.10.1887 ст.

Сын: Рыбаков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Агафаподова Ксения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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