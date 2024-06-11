Семенов Михаил
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Фомин Семен
Мать: Семенова Акулина
Бракосочетание
05.05.1875 ст.
Жена: Агафаподова Ксения
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Федор и Владимир Агафаподовы
Рождение ребёнка
21.11.1876 ст.
Дочь: Михайлова Екатерина
Мать ребёнка: Агафаподова Ксения
Рождение ребёнка
03.11.1878 ст.
Дочь: Михайлова Анна
Мать ребёнка: Агафаподова Ксения
Рождение ребёнка
29.06.1880 ст.
Сын: Михайлов Афанасий
Мать ребёнка: Агафаподова Ксения
Рождение ребёнка
17.11.1881 ст.
Дочь: Михайлова Варвара
Мать ребёнка: Агафаподова Ксения
Рождение ребёнка
02.10.1887 ст.
Сын: Рыбаков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Агафаподова Ксения
Смерть
Неизвестно