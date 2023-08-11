Колчина (Целеева) Елена Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчина (Целеева) Елена Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Колчин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колчина Татьяна Александрович

Отец ребёнка: Колчин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Колчин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчин Александр Иванович

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