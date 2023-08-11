Колчина (Целеева) Елена Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колчин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Колчин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колчина Татьяна Александрович
Отец ребёнка: Колчин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колчин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Колчин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно